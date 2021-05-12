Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области

В Орле силовики навестили владельцев оружия в преддверии спортивных мероприятий. Проверку утроили орловцам, проживающим неподалеку от стадиона Ленина.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области. В настоящее время сотрудники силового ведомства продолжают визиты к горожанам, у которых имеется зарегистрированное оружие, проверяют условия хранения, сроки лицензии, проводят профилактические беседы. В данный момент проверка коснулась тех горожан, кто живет неподалеку от центрального спортивного объекта областной столицы.

- За нарушение правил хранения, ношения и транспортирования оружия предусмотрена административная ответственность. Если владелец оружия дважды в течение одного года будет привлечен к административной ответственности за нарушения правил, то его разрешение на хранение и ношение оружия аннулируется, а оружие отчуждается в установленном порядке, - прокомментировал Сергей Кутепкин, замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы.

Пока что нарушений не выявлено.