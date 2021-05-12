Два гектара горящей растительности под Орлом заметили из космоса

Сухая трава горела на площади в 2 гектара Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области за прошлые сутки благодаря космическому мониторингу удалось выявить крупный пожар. Из космоса была видна термоточка, которая подтвердилась как горение сухой растительности на площади в целых 2 гектара.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

- 11 мая на зарегистрирована 1 термическая точка в Корсаковском районе, которая в результате подтвердилась как горение сухой травы. Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие, а всему виной опасная и неразумная традиция жителей поджигать весной сухую траву, - прокомментировали в ведомстве.

С начала года в регионе благодаря космическому мониторингу вовремя заметили 58 термоточек, которые подтвердились как горение сухой растительности. Напомним, за поджог сухой травы и мусора действуют штрафы.