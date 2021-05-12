На территории строящейся школы на Зеленина в Орле нашли боевой снаряд

Снаряд нашли строители, когда рыли котлован Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле на территории строящейся школы 12 мая нашли военный снаряд времен Великой Отечественной войны. Сейчас на место происшествия выехали специалисты-взрывники МЧС.

Опасную находку строители обнаружили в Зареченском микрорайоне сегодня утром. Как рассказал корреспонденту "КП-Орел" представитель подрядной организации, ведущей строительство школы, снаряд нашли в грунте, который снимали, когда рыли колован. Боеприпас оказался в месте складирования земли.

Спецгруппа взрывников обследует и изымет снаряд, а затем его обезвредят.