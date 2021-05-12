Три человека получили травмы в ДТП на проселочной дороге под Орлом

На проселочной дороге в ДТП пострадали три человека Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области три человека получили травмы при ДТП на проселочной дороге. В Дмитровском районе не смогли разъехаться микроавтобус "УАЗ" и легковушка "Рено".

Автомобильная авария случилась во вторник, 11 мая, в начале восьмого вечера. Врезались друг в друга машины на дороге "Дмитровск-Работьково": 39-летний водитель "УАЗа" в районе 1-го километра допустил столкновение с машиной "Рено Логан", за рулем которого был 54-летний мужчина.

Как пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в итоге травмировались и оба водителя, и женщина-пассажир 54 лет, сидевшая в "Рено".

Прошлые сутки на Орловщине оказались "богаты" на аварии: полицейские зарегистрировали 20 ДТП, в них пострадало 7 человек.