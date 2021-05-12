В Орле из-за аварийной работы проводки загорелся жилой дом

Фото из архива "КП" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле из-за аварийной работы проводки произошел пожар в жилом доме. Постройку тушили пожарные накануне, 11 мая.

ЧП случилось в Медведевском переулке. Сигнал о пожаре в МЧС поступил около пяти часов вечера, на место происшествия прибыли сотрудники трех пожарных частей. Как оказалось, в двухэтажном жилом доме разгорелось перекрытие между этажами. С пламенем удалось справиться.

- В доме выгорели строительные конструкции в межэтажном перекрытии между вторым этажом и мансардным помещением на 10 квадратных метрах. Предполагаемая причина – аварийный режим работы электропроводки, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

Всего за сутки пожарные и спасатели выезжали на разные происшествия в Орловской области 23 раза.