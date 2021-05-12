В Орле грабитель обчистил ювелирный магазин. Похитителя украшений удалось задержать.

Сам инцидент произошел в конце апреля. В ночное время некто разбил стекло магазина, торгующего ювелиркой, пробрался внутрь и похитил серебряные изделия. Ночной вор унес с собой несколько десятков разных украшений общей стоимостью около 50 тысяч рублей.

- Преступление раскрыто сотрудниками отдела уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Была установлена личность злоумышленника – им оказался орловец 44 лет. У мужчины полицейские обнаружили и изъяли несколько похищенных серебряных колец. Остальное злоумышленник сдал в качестве лома, - рассказали подробности "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража". Похитивший серебро мужчина под подпиской о невыезде до суда.