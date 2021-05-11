Голосование по выбору мест для благоустройства в Орле продлится до 30 мая

В Орле продолжается голосование по выбору территорий для благоустройства Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле продолжается голосование по выбору территорий для благоустройства. Отдать свой голос за любимый сквер или парк орловцы могут до 30 мая.

К выбору горожанам предлагаются следующие места: парк Ботаника, городской парк (вторая очередь), площадь Жукова, участок набережной Оки от пляжа до Герценского моста, Семинарский парк, Разградский сквер, сквер у библиотеки Бунина, площадка у КДЦ "Металлург", а также территория между ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №№ 7, 9 по Картукова. Территории, которые наберут больше всего голосов, приведут в порядок в первую очередь. Сделать выбор могут орловцы в возрасте от 14 лет.

Проголосовать можно онлайн здесь или на портале Госуслуги, сообщает пресс-служба мэрии Орла.