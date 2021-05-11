Ноутбук и телефон украл у жителя Мценска его же гость

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области полицейские раскрыли кражу телефона и ноутбука. Без техники остался 25-летний житель Мценского района.

Молодой человек пришел в полицию с заявлением. Он рассказал, что обнаружил пропажу наутро после застолья: накануне у него гостили двое знакомых. После того, как ушли гости, пропала и техника. Следователи завели уголовное дело о краже, начался поиск похитителя. Установить его удалось в скором времени.

- Сотрудники отдела уголовного розыска установили, что похищенный ноутбук был сбыт в местный ломбард. В результате проведения дальнейших мероприятий была установлена личность гражданина, сдавшего устройство. Им оказался амчанин 25 лет - один из мужчин, находившийся ранее в гостях у потерпевшего. Также полицейские обнаружили и изъяли у него сотовый телефон заявителя, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас молодой человек под подпиской о невыезде. По закону, наказанием для него может стать реальный срок лишения свободы.