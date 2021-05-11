В Орле на руководство техцентра завели дело из-за невыплаты зарплаты сотруднику Фото: Архив "КП"

В Орле на руководство ООО «Технический центр «Промышленная экспертиза» завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотруднику. С февраля по август 2019 года работник недополучил более 38 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела по статье «Невыплата заработной платы» ведет Следственный комитет.

- Следствием по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также принимаются исчерпывающие меры к погашению задолженности перед работником, - рассказали «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.