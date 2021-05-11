В Орле за превышение должностных полномочий завели уголовное дело на начальницу отдела судебных приставов

В Орле начальницу отдела судебных приставов подозревают в превышении должностных полномочий Фото: Архив "КП"

В Орле фигуранткой уголовного дела стала начальница одного из отделов Федеральной службы судебных приставов. По версии следствия, в течение нескольких лет она незаконным способом улучшала статистику, что и довело ее до статьи "Превышение должностных полномочий".

В региональном СК рассказали о некоторых подробностях дела. Установлено, что начальница отдела ФССП с 2008 по 2020 год давала поручения своим подчиненным следующего толка: не регистрировать поступившие исполнительные документы, выданные судами. Таким образом мимо приставов прошло около пяти тысяч решений, соответственно по ним не было принято никаких действий, должников никак не наказали.

- Своими незаконными действиями подозреваемая существенно нарушила охраняемые законом интересы общества и государства, не были достигнуты задачи, возложенные на судебных приставов, денежные средства от взыскания штрафов несвоевременно поступали в бюджеты, не были в полной мере достигнуты цели административного наказания для совершивших административные правонарушения лиц, - прокомментировал Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК РФ по Орловской области.

Такую политику сотрудница ФССП вела ради улучшения показателей своей работы. Пресекли ее деятельность сотрудники собственной службы безопасности УФССП совместно с УФСБ. Сейчас следком продолжает расследование уголовного дела, проводятся обыски, допросы.