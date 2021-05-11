За праздники росгвардия в Орле задержала 17 человек за правонарушения

За праздничные майские выходные росгвардейцы задержали 17 человек в Орле и области Фото: Архив "КП"

В Орловской области за праздничные майские выходные росгвардейцы задержали 17 человек за разные правонарушения. Среди них кражи, распитие спиртного в общественных местах, порча чужого имущества.

- Росгвардейцы сосредоточили внимание на поддержании общественной безопасности в местах массового отдыха граждан. Наряды в круглосуточном режиме патрулировали маршруты, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления росгвардии по Орловской области.

Среди задержанных за те или иные нарушения местные жители разного возраста, от 19 до 48 лет. Всех правонарушителей силовики передали для разбирательства полицейским.