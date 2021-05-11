Орловские депутаты выразили соболезнования по поводу трагедии в Казани

Орловские депутаты выразили соболезнования по поводу трагического происшествия в Казани. Сегодня, 11 мая, в гимназии №175 произошел теракт: 19-летний стрелок открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам школы.

Спикер орловского регионального парламента направил президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову и Председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину телеграммы с соболезнованиями. Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

- Сегодня тяжелый день. В Орловской области разделяют скорбь жителей республики Татарстан. Особую боль вызывает то, что подавляющее число жертв — дети. Выражаю слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - отметил председатель облсовета Леонид Музалевский.