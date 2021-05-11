Видео уничтожения игровых автоматов в Орле опубликовала полиция

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полиция опубликовала видео уничтожения игровых автоматов. Несколько лет назад их изъяли из незаконных игорных залов.

Автоматы конфисковали сотрудники городского УМВД во время операции по пресечению работы подпольных казино. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- Процедуре предшествовало вынесение судебного решения о признании техники бесхозяйной и ее передачи для уничтожения в Межрайонное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Во взаимодействии с данным ведомством 25 игровых терминалов подверглись механической деформации с помощью специализированной техники, - прокомментировала Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Сообщить о незаконных игровых залах можно по телефону доверия полиции: 8 (4862) 41-38-56.