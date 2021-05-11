Президент назначил председателя в Ливенский районный суд Фото: Архив "КП"

У Ливенского районного суда Орловской области новый председатель. Указом Президента на пост назначена Галина Семенова.

Согласно документу от 1 мая 2021 года , подписанному Владимиром Путиным, Галина Викторовна Семенова заступила на шестилетний срок полномочий. Столько лет она будет возглавлять Ливенский суд.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, до назначения на должность Семенова работала заместителем председателя Ливенского районного суда, некоторое время исполняла обязанности председателя данного суда.