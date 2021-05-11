Жители поселка под Мценском бьют тревогу из-за огороженных деревьев

Жители поселка Казанский под Мценском бьют тревогу из-за огороженных деревьев Фото: Андрей Бубликов

Жители поселка Казанский под Мценском подняли тревогу, после того, как зеленый массив возле завода «Коммаш» обнесли металлическим забором. Люди убеждены, что здесь в скором времени появится торговый центр.

Местная жительница Катерина Ивановна обратилась в редакцию «Комсомольской правды-Орел» и рассказала, что деревья здесь высадили заводчане еще 25 лет назад.

- Я подходила к работникам, которые огораживали аллею. Они сказали, что районная администрация провела аукцион и теперь этот земельный участок в аренде. Никаких табличек или уведомлений на этот счет нигде нет. Мы боимся, что деревья вырубят, - пояснила корреспонденту «КП-Орел» Катерина Ивановна.

Мы обратились в администрацию Мценского района с официальным запросом, чтобы узнать, планируется ли выборка деревьев. Однако четкого ответа так и не удалось получить. Известно лишь то, что участок действительно сдан в аренду.

- Земельный участок в поселке Казанский Подберезовского сельского поселения по результатам аукциона был предоставлен в соответствии с действующим законодательством в аренду ООО «АЛЬФАГРУПП» для размещения торговых объектов общей площадью 3474 квадратных метра, - пояснил «КП» Евгений Матвеичев, и.о. заместителя главы администрации Мценского района по экономике.

При этом Евгений Александрович пояснил, что у органов районной администрации нет полномочий на выдачу разрешения на вырубку зеленых насаждений, но и на высадку деревьев земельный участок тоже не предоставляется.

Остается гадать, как будут размещаться торговые объекты без вырубки деревьев. Однако до конца не ясно, насколько востребован у местных жителей сам зеленый массив.

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