.

В Орловской области нашли погибшей пенсионерку, пропавшую прошлым летом. Поиски 75-летней женщины продолжались 282 дня.

История поисков, которые в этот раз увенчались печальным финалом, поисковики рассказали в группе регионального ПСО "Лиза Алерт". Александра Антоновна ушла из дома в Сосковском районе в июле 2020 в лес по ягоды и не вернулась. Сперва родственники пытались найти ее самостоятельно, но успехом поиск не увенчался. За дело взялись добровольцы, полицейские. Несколько дней волонтеры "Лизы Алерт" прочесывали местность, заросшую бурьяном, но результатов не было.

- Наши пилоты смогли исследовать местность только в апреле 2021, когда сошел снег. Пока шла загрузка снимков наши пилоты начали просматривать их самостоятельно. Оказалось, что на одном из фото есть человек, возможно, наша пропавшая. Не дожидаясь наступления утра мы выехали по указанным координатам вместе с сотрудниками полиции. Полученная от пилотов информация подтвердилась – в 3.30 мы нашли Александру Антоновну погибшей, - рассказала координатор ПСО "Лиза Алерт" Ольга Мотина.

В поисковом отряде обратились ко всем орловцам,имеющим в арсенале беспилотники: чем больше оборудования и людей, тем больше шансов спасти чью-то жизнь.