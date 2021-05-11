В Залегощенской районе Орловской области опрокинулся «Камаз». Фото: Госавтоинспекция Орловской области

В понедельник, 10 мая, в Залегощенском районе Орловской области опрокинулся «Камаз». ДТП произошло на втором километре автодороги «Лунево-Моховое» в районе 10 часов.

Как сообщает Госавтоинспекция Орловской области, 57-летний водитель получил травмы и был доставлен в областную клиническую больницу.

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