Ряд домов в Советском районе Орла останется без горячей воды 11 мая Фото: Архив "КП"

Сегодня, 11 мая, в Советском районе Орла пройдет временное отключение горячей воды на четырех улицах.

С 9 до 13 часов горячее водоснабжение отключат в домах №50, 52, 54, 60 и 60а по улице Генерала Родина и в домах №13, 19 и 25 по улице Генерала Жадова. Как сообщает диспетчер ООО «Газпром теплоэнерго Орел», из-за замены оборудования в котельной.

С 14 до 17 часов горячей воды не будет в домах №25, 25г, 31, 35, 35к и 39, а также в доме №172 по улице Максима Горького. Об этом сообщает диспетчер АО «Орелоблэнерго».

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