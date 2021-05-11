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Здоровье11 мая 2021 12:04

Коронавирус в Орловской области на 11 мая 2021: умерли еще пять человек

Число летальных случаев продолжает расти
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области на 11 мая 2021

Коронавирус в Орловской области на 11 мая 2021

Фото: Архив "КП"

В Орловской области выявили еще 51 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил сегодня, 11 мая 2021 года, федеральный оперативный штаб. Таким образом, в регионе зарегистрировано уже 34 679 заболевших коронавирусом за все время пандемии.

В настоящее время на лечении находится 1408 человек. Накануне из больниц выписались 53 орловца. Общее число выздоровевших составляет 32 656.

Однако продолжает расти количество летальных случаев. Федеральный оперштаб подтвердил сегодня сразу пять смертей пациентов с диагностированным коронавирусом. Всего пандемия унесла жизни 620 человек.

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