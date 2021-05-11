На орловском свиноводческом предприятии нашли санитарные нарушения Фото: Архив "КП"

В Орловской области на свиноводческом предприятии Ливенского района выявили ветеринарно-санитарные нарушения. В апреле 2021 года их обнаружили во время внеплановой проверки инспекторы Россельхознадзора.

Как оказалось, на свинотоварной ферме забор не препятствует проникновению бродячих и диких животных, складируется навоз рядом с корпусами, въезжающие и выезжающий машины не моют и дезинфицируют. В животноводческих помещениях нет вентиляции.

- Выявленные нарушения создают непосредственную угрозу распространению болезней. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по статье 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил». Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

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