В Орловской области полиция раскрыла серию краж велосипедов Фото: Архив "КП"

В Ливенском районе полицейские раскрыли серию краж велосипедов. Ночной воришка похитил в общей сложности пять велосипедов. Прятал он их в своем гараже, в котором впоследствии был произведен обыск.

Как выяснилось, владельцы двухколесного транспорта оставляли его на ночь в подъездах, пристегнув тросами. Однако это не спасло их от кражи.

- Полицейские в течение дежурных суток установили гражданина, причастного к противоправному деянию. Им оказался 60-летний местный житель. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции рекомендуют орловцам по возможности не оставлять свои велосипеды и другие личные вещи в подъездах домов, использовать запирающие устройства с металлическим стержнем и сохранять документы на купленный велосипед.

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