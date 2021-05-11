В Орловской области на директора профилактория завели уголовное дело

В Мценском районе на директора профилактория завели уголовное дело. Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области.

В Орловской области разбирательство в ситуации вокруг бывший пансионата ЗИЛ (поселок Нечаевский Мценского района) закончилось возбуждением уголовного дела. Нового директора обвиняют в попытке силой выселить 43 человек, живущих в двух корпусах профилактория.

Еще несколько месяцев назад стало известно о том, что в корпусах, в которых зарегистрированы люди, отключили воду и электричество. Кроме того, им препятствовали к доступу в жилье к собственным вещам. Хотя суд постановил, что выселение незаконно, директор ООО «Профилакторий» продолжил конфликтовать с жильцами.

На место выехали прокурор Орловской области Владислав Малкин, полиция, судебные приставы, представители администрации района.

- В результате вмешательства прокурора области оперативно был решен вопрос с подключением в корпуса электричества и восстановлением водоснабжения, а также доступа граждан к помещениям, в которых они зарегистрированы и где находятся их личные вещи, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В настоящее время полиция возбудила на директора ООО «Профилакторий» уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство). О сложившейся ситуации Владислав Малкин проинформировал губернатора области Андрея Клычкова.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39