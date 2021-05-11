В пожаре на улице Достоевского в Орле мужчину из полыхающей квартиры спасли соседи

8 мая 2021 в доме на улице Достоевского в Орле произошел пожар Фото: Архив "КП"

В субботу, 8 мая, в многоквартирном доме на улице Достоевского (Заводской район) в Орле произошел пожар. Возгорание едва не закончилось трагедией, но помогла взаимовыручка.

Огонь вспыхнул в районе девяти часов вечера в двухкомнатной квартире на третьем этаже. В это время в ней находился 47-летний мужчина. Еще до прибытия пожарных его из горящей квартиры спасли соседи. Затем он был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу.

Из-за сильного задымления в подъезде прибывшие к месту ЧП пожарные провели эвакуацию 10 жильцов, соседних квартир.

- В квартире пожарными было ликвидировано возгорание постельных принадлежностей. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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