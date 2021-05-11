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Общество11 мая 2021 10:10

В Орловской области высадили уже 300 тысяч сеянцев дуба и сосны

Самая большая площадь лесовосстановления весной 2021 года в Ливенском и Глазуновском районах
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области высадили уже 300 тысяч сеянцев дуба и сосны

В Орловской области высадили уже 300 тысяч сеянцев дуба и сосны

Фото: Архив "КП"

В Орловской области во всю идут работы по лесовосстановлению. Этой весной на территории семи лесничеств было высажено более 300 тысяч сеянцев дуба и сосны на общей площади 69 гектаров.

Самые большая площадь (по 20 гектаров) высадки дубов и сосны находится в Глазуновском и Ливенском лесничествах.

- В целях сохранения молодых сеянцев от сорной растительности в течение всего вегетационного периода на площадях будут проводиться агротехнические уходы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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