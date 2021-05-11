В парке Победы в Орле заложили основание часовни-памятника. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжается благоустройство парка Победы. Началось оно прошлой осенью. Более чем за полгода территория существенно преобразилась, но увидеть изменения можно будет только на День города 5 августа.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, в парке уже появились тропинки, уложенные плиткой, 500 фонарей, несколько спортивных площадок и тренажеры.

- В настоящий момент уложено около 15 тысяч квадратных метров плитки, около 8 тысяч квадратных метров асфальта и 6 тысяч квадратных метров прорезиненного покрытия, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Благоустройство парка Победы в Орле. Фото: пресс-служба администрации города

Кроме того, в парке Победы уже заложили основание под часовню-памятник. Ее установят на средства Межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки». Продолжается и обновление зеленого фонда парка. За последний месяц здесь высадили 130 деревьев.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39