В Орловской области в опрокинувшейся иномарке погибла девушка-водитель. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

В воскресенье, 9 мая, в деревне Шушляпино Колпнянского района в аварии погибла 30-летняя девушка-водитель. Трагическое ДТП произошло в районе двух часов ночи.

Девушка ехала на «Форд Фокуск» по автодороге «Колпна-Шушляпино» в сторону Колпны. В какой-то момент автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики. В настоящее время устанавливаются причины ДТП.

- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения и скончалась на месте происшествия, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

Всего за праздничные выходные дни, с 8 по 10 мая, в регионе было зарегистрировано 33 ДТП, среди которых три с пострадавшими.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39