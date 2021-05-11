В парке усадьбы Шеншиных под Орлом появился единорог

В деревне Волково Мценского района продолжает преображаться территория усадьбы Шеншиных, родственников поэта Афанасия Фета. За несколько лет здесь облагородили старинный парк, установили ротонду и очистили пруд.

Этой весной в Волково высали кусты сирени и яблони. Теперь в парке появилась еще одна знаковая достопримечательность – единорог, геральдический символ рода Шеншиных. Кроме того, с помощью установленных здесь табличек с QR-кодами гости Волково смогут узнать поближе историю этого места.

Напомним, в этом году деревня Волково претендует на статус исторического поселения регионального значения.

- В этом году также запланирован ремонт здания Краснооктябрьской школы, являющейся бывшим усадебным домом, и благоустройство территории возле учреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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