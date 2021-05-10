В Орловской области потеплеет до +20

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловскую область придет летнее тепло. Погода, которая воцарится в регионе уже с этой недели, опередит климатическую норму. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле и области с 11 по 16 мая.

Как спрогнозировал Росгидрометцентр, в первый рабочий день, вторник 11 мая, столбики термометров покажут от +6 ночью до +20 днем. Облачно, временами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6 м/с, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

В среду 12 мая от +6 до +17, вновь облачно, небольшой дождь. Давление на прежнем уровне, ветер северо-восточного направления 3 м/с.

В четверг 13 мая от +8 до +18. Облачно, небольшой кратковременный дождь. Ветер сменит направление на юго-восточное, скорость 4 м/с. Давление на уровне 745 мм рт.ст.

В пятницу 14 мая небо затянуто тучами, дождливо. Ночью +11 градусов тепла, днем воздух прогреется до +20. Ветер сохранит направление и скорость, давление опустится до 742 мм рт.ст.

В субботу 15 мая еще теплее: от +12 до +21. Облачность переменная, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, давление 741 мм рт.ст.

В воскресенье 16 мая облачно с прояснениями, снова небольшой дождь. Температура воздуха от +12 в ночное время до +21 днем. Ветер западный, давление 739 мм рт.ст.