Вальс в парке, возложение цветов и салют: Орел отметил День Победы

В центре города орловцы станцевали вальс Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В режиме ограничений из-за пандемии Орел отметил День Победы. В 2021 году не было масштабных массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса, но все же горожане и гости областной столицы отдали дань памяти героям прошлого. Фотокорреспондент "КП-Орел" запечатлел праздник в городе.

Акция "Синий платочек" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В городском парке состоялась акция "Синий платочек". Ее участники станцевали вальс под известную песню военной лет.

Участие в акции приняли как молодые горожане, так и люди золотого возраста. Кстати, люди 9 мая вышли на прогулку в центр города, несмотря на прохладную погоду.

В парке горожане станцевали вальс Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Первые лица города и области возложили цветы к памятникам и стеле на бульваре Победы. Память павших в Великой Отечественной войне солдат почтили минутой молчания.

К памятным местам возложили цветы. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

А вечер не обошелся без праздничного салюта. Залпы в честь 76-й годовщины Великой Победы озарили небо над городом в 22.00. Орловцы собрались в центре, чтобы посмотреть салют.