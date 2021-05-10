В столкновении "ВАЗа" и "Ниссана" под Орлом пострадали два человека

На дороге под Орлом два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии. Столкнулись легковая "Семерка" и кроссовер "Ниссан".

Авария случилась 9 мая на трассе "Орел-Тамбов". В обеденное время со стороны Ливен ехал 70-летний водитель за рулем машины "ВАЗ 2107". В это же время во встречном направлении двигался "Ниссан", управлял им 47-летний мужчина. В районе 13 километра автомобили столкнулись на встречке.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и пассажир автомобиля "Ниссан", гражданин 55 лет, получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи на месте происшествия, отпущены на амбулаторное лечение, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте аварии работали полицейские и спасатели.