В Орловской области ожидается мороз Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области ударит мороз. По прогнозу синоптиков, в ночь с 9 на 10 мая ожидается заморозок до -1 градуса.

О резком похолодании жителей региона предупредили в МЧС. Как прогнозирует орловский гидромет.

- Во второй половине ночи 10 мая 2021 года местами на территории Орловской области ожидается опасное агрометеорологическое явление – заморозки до -1 градуса мороза, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В целом в ближайшие сутки в регионе переменная облачность, сильный северный ветер со скоростью до 18 м/с. Температура днем до 16 градусов тепла.

В МЧС напоминают: неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий и другие. Сохраняйте бдительность и не забывайте о правилах безопасности.