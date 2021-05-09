Под Орлом глава администрации получил нагоняй из-за плохой дороги к дому ветерана

Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловская прокуратура организовала проверку после сообщений о разбитой дороги к дому ветерана Великой Отечественной войны. Сообщения о том, что к нему не смогла проехать скорая помощь из-да ухабистой тропы появились ранее в сети.

Ветеран проживает в деревне Сабурово Орловского района. Ведомство уже установило обстоятельства инцидента.

- Установлено, что часть автомобильной дороги общего пользования по улице Мартовской, в том числе ведущей к дому № 6, в котором проживает ветеран, находится в ненадлежащем состоянии, что затрудняет проезд автотранспорта. В нарушение требований законодательства органами местного самоуправления надлежащие меры к обеспечению требований безопасности дорожного движения не принимались, - сообщили "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Глава сельской администрации получил нагоняй от прокурора, ему внесено представление. После этого местные чиновники сразу же заключили договор на ремонт указанного участка дороги: когда позволит погода ее приведут в порядок.