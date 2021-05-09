К стеле "Орел - город воинской славы" возложили цветы и гирлянду

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Орловская область празднует День Победы в режиме ограничений из-за пандемии. Хотя основная масса мероприятий отменена, память погибших в Великой Отечественной войне почтили. К стеле "Орел - город воинской славы" на бульваре Победы возложили гирлянду и цветы.

В церемонии поучаствовали первые лица региона и города, жители областного центра.

- Орловцы возложили к стеле гирлянды Славы и цветы, почтили память погибших минутой молчания. Почетные гости также возложили цветы к памятнику генералу Александру Горбатову, к бюстам героев-разведчиков Ивана Санько и Василия Образцова и Героев России Александру Рязанцеву и Алексею Скворцову, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

В честь Дня Победы сегодня вечером в Орле дадут салют. Запуск в 22.00.