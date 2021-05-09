С Днем Победы орловцев поздравил губернатор

Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем Победы

Сегодня отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Жителей Орловской области с праздником поздравил губернатор Андрей Клычков.

Поздравление опубликовал официальный сайт областного правительства. Клычков отметил, что несмотря на все ограничения по коронавирусу и запрет на массовые мероприятия, каждый должен выразить благодарность представителям легендарного военного поколения.

- Объединенные чувством гордости за нашу великую страну, следуя заветам доблестных предков, мы не останавливаем работу по увековечению подвигов воинов-освободителей, усилению поддержки ветеранов и всех представителей военного поколения, воспитываем молодежь достойными продолжателями великих победных традиций, делаем все для процветания Орловщины, - отметил губернатор.

Всем жителям области ее глава в День Победы пожелал здоровья, благополучия, мира и добра, а также новых успехов.