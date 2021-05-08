В Орле на Красную горку решили пожениться 50 пар

В Орле на Красную горку поженятся полсотни пар Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в престольный праздник Красная горка решили пожениться 50 пар. В этом году он выпал на 9 мая.

О свадебном ажиотаже сообщили в региональном управлении ЗАГС. По традиции считается, что брачные союзы заключенные на Красную горку будут крепкими и долгими.

- В 2021 году Красная горка приходится на воскресенье - 9 мая. 7 и 8 мая в территориальном секторе ЗАГС г Орла и Орловского района в торжественной обстановке зарегистрируют брак около 50 пар, - рассказали в ЗАГСе.