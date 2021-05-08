На дороге под Орлом насмерть разбился мотоциклист

На дороге под Орлом погиб мотоциклист Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области на дороге насмерть разбился мотоциклист. ДТП с трагическим исходом случилось 5 мая на трассе М-2 "Крым".

О дорожно-транспортном происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла в Кромском районе около половины четвертого дня.

- Водитель 1960 года рождения управлял мотоциклом "SUZUKI" двигался в районе 417 км автодороги "М-2 Крым", не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП водитель погиб, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За время с 5 по 7 мая в Орловской области зафиксировано полицейскими больше 40 аварий, в нескольких из них пострадали люди. Аварий с летальным исходом, помимо описанной выше, больше не произошло.