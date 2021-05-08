Салют на 9 мая 2021 в Орле все-таки будет

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле на 9 мая 2021 все-таки будет салют. Праздничные залпы взовьются в небо над городом в 22.00.

О том, что в День Победы салют дадут сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях накануне, 7 мая. Ранее решением оперштаба салют отменили из-за угрозы распространения коронавируса - в регионе все еще продолжает действовать масочный режим и иные ограничения по COVID-19.

- Несмотря на пандемию, мы можем найти разумный компромисс и провести часть мероприятий, посвященных Дню Победы. Мы отказываемся от парада, больших массовых мероприятий. Но есть часть символизма: Орел – город первого салюта, город воинской славы. Поэтому, посмотрев, что мне пишут люди, сегодня совместно с мэром города Орла вопрос о проведении салюта был решен, - отметил губернатор в прямом эфире.

Андрей Клычков также предложил жителям взять портреты родственников на салют, ведь акция "Бессмертный полк" в этом году из-за пандемии проводится онлайн.

Салют запустят 9 мая в 22.00.