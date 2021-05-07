В Орле появились именные липы Александра Невского, Юрия Гагарина и Георгия Берегового. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня, 7 мая, в Северном и Заводском районе Орла высадили саженцы именных деревьев. Липы с соответствующими табличками увековечили в областном центре память князя Дмитрия Донского, космонавтов Юрия Гагарина и Георгия Берегового.

В сквере у часовни Героям-десантникам в 909-м квартале посадили именную липу Александра Невского, а деревья в память о Юрии Гагарине и Георгии Береговом на Бульваре космонавтов.

- К таким акциям я отношусь только положительно. Эти мероприятия – выражение любви к своему двору, городу, к Родине. Вот мы сейчас территорию облагораживаем и ощущаем чувство локтя, уважения друг к другу и своей истории, – подчеркнул Анатолий Костарев, председатель городского совета ветеранов.