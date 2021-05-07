Погода в Орле на День Победы: будет прохладно, зато солнечно

Погода в Орле на 8-10 мая 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На День Победы жителя Орловской области не стоит ждать весенней жары. Столбики не поднимутся выше +12 градусов. Об этом сообщает Росгидрометцентр. Публикуем полный прогноз погоды на выходные праздничные дни с 8 по 10 мая 2021 года.

В субботу, 8 мая, в Орловской области ожидается дождливая, пасмурная погода. В течение дня осадки. Столбики термометров в светлое время суток покажут +14 градусов тепла, ночью +8 градусов. Ветер южный 3 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт.ст.

В воскресенье, 9 мая, днем похолодает до +12 градусов (ночью всего +4 градуса тепла). Временами небольшой дождь. Также усилится ветер, сменивший направление на северо-западное. Его скорость будет достигать 6 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст. Зато на День Победы ожидается солнечная погода, лишь изредка будут набегать тучи.

В понедельник, 10 мая, станет теплее и дождей не ожидается. Днем температура воздуха +17 градусов, ночью +2. Ветер северный 3 м/с. . Атмосферное давление 754 мм рт.ст.