Орловские байкеры устроили мотопробег по местам воинской славы. Фото: пресс-служба администрации Орла

Сегодня, 7 мая, накануне Дня Победы в Орловской области прошел мотопробег. Орловские байкеры проследовали по местам боевой славы. Финальной точной путешествия стал Кривцовский мемориал.

Орловские байкеры устроили мотопробег по местам воинской славы. Фото: пресс-служба администрации Орла

Возглавили мотопробег мэр Орла Юрий Парахин и депутат облсовета Марат Хардардин, замыкали колонну руководитель регионального УФССП Михаил Смирнов и советник губернатора Александр Муромский.

- Участники мотопробега возложили цветы к подножию памятника Героям-комсомольцам и к памятнику Гуртьева. Затем мотоциклисты проследовали до одного из наиболее выдающихся мемориальных комплексов России — Кривцовского мемориала, - сообщает пресс-служба администрации Орла.