В Орле прошел парад в честь ветерана Александра Ширшова. Фото: пресс-служба администрации города

Накануне, 6 мая, в Заводском районе Орла состоялся персональный парад для участника Великой Отечественной войны Александра Максимовича Ширшова.

Показательные выступление для ветерана провели курсанты военно-исторического клуба «Пограничник», кадеты пограничного класса им. Поспелова и отряд юных пограничников школы № 26 города Орла. Также возле дома Александра Максимовича прошел праздничный концерт.

В Орле прошел парад в честь ветерана Александра Ширшова. Фото: пресс-служба администрации города

- В составе 212-й стрелковой дивизии Александр Ширшов участвовал в сражениях под Сталинградом. Там же получил свое первое из четырех ранений. В июне 1945 года он стал участником первого Парада Победы. Демобилизовался Александр Максимович лишь в 1957 году, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.