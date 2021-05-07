Орловские полицейские дарят водителям Георгиевские ленточки. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Накануне празднования Дня Победы в Троснянском районе инспекторы ГИБДД провели акцию «Георгиевская ленточка». Водителям в преддверии 9 мая напомнили не только о правилах безопасности на дорогах, но и патриотической символике.

Поддержали акцию и инспектором ПДН вместе с юными инспекторами движения, члены отряда ЮИД. Они раздавали автомобилистам Георгиевские ленты, поздравляли с приближающимся праздником и дарили профилактические буклеты.

- Акция «Георгиевская ленточка» уже стала традицией. Ее участники обращаются к водителям с просьбой помнить о том, какой тяжелой ценой досталась победа советскому народу, и призывали ценить свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.