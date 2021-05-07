Коронавирус в Орловской области на 7 мая 2021: число смертей достигло 605

Коронавирус в Орловской области на 7 мая 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 7 мая 2021 года, федеральный оперштаб сообщил о 52 новых случаях заражения коронавирусом в Орловской области. За весь период пандемии заболел 34 481 человек.

В настоящее время лечение от коронавируса проходят 1432 орловца. Справиться с заболеванием смогли 32 446 жителей региона. Накануне из больниц выписался 51 человек.

Статистика смертности растет. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончались еще два пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. В регионе умерло 605 орловцев.