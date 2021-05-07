В Орле открылась фотовыставка о земляках - Героях Советского Союза. Фото: пресс-служба администрации города

Накануне Дня Победы в Орле открылась фотовыставка под открытым небом «Наши герои всегда среди нас». Экспозиция, размешенная на специальных выставочных стендах, посвящена орловцам-Героям Советского союза.

На выставке можно увидеть не только фотографии, но и почитать краткие исторические справки о героических подвигах орловцев, совершенных в годы Великой Отечественной войны.

- По сведениям историков и краеведов, в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 11 уроженцев Орла. Двое стали полными кавалерами ордена Славы за ратные подвиги, совершенные в боях при освобождении России, Украины, Белоруссии, Польши и Германии, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, всего на Орловщине насчитывается 179 Героев Советского Союза и 43 полных кавалера ордена Славы.

Фотовыставку можно увидеть на центральной улице Ленина в Орле.