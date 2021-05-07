Топиарные фигуры, ленты, звезды: Орел украшают ко Дню Победы. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле продолжается подготовка к празднованию 76-летия Дня Победы. По традиции город уже украсили топиарными фигурами, георгиевскими лентами, красные пятиконечные звезды.

Еще неделю назад в Сквере танкистов установили топиарную фигуру в виде Ордена Отечественной войны. Почти двухтонная композиция размером 13 квадратных метров и состоящая из 62 тысяч цветов седума разместился возле танка Т-34.

На въезде к Тургеневскому мосту со стороны 1-й Посадской улицы накануне, 6 мая, установили арт-объект «Победа», состоящий из бело-оранжевой надписи, георгиевской ленты и красных знамен.

- Кроме того, по традиции праздничная атрибутика появилась и возле автовокзала Орла. Здесь установили красную пятиконечную звезду, георгиевскую ленту и хризантему, - сообщает пресс-служба администрации Орла.