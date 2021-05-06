В Орле открылся семейный МФЦ

Фото: пресс-служба администрации Орла

Первый семейный МФЦ открылся в Орле. Посетителей многофункциональный центр для семей с детьми начал принимать 6 мая.

В МФЦ будут вести прием представители разных некоммерческих организаций, представители социальных служб, сферы здравоохранения, образования, соцстраха и других. Услуги орловцы получат через "единое окно", сообщает пресс-служба администрации Орла.

Расположился семейный МФЦ по адресу улица Лескова, 22. Консультацию можно получить по телефону "семейной линии" 8 800 550 05 11.