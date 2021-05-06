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Происшествия6 мая 2021 17:10

На трассе под Орлом легковушка сбила пешехода

Тот находился на проезжей части без цели ее перехода
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Пешеход очутился под колесами легковой иномарки

Пешеход очутился под колесами легковой иномарки

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом легковая машина сбила пешехода, находившегося на проезжей части. Мужчина получил травмы.

ДТП случилось во Мценском районе на дороге М-2 "Крым". Вечером 4 мая, в шестом часу, 48-летний водитель ехал за рулем автомобиля "Митсубиши Лансер" по территории деревни Первый Воин. В районе 333 километра на дороге очутился 59-летний пешеход. Машина его сбила.

- В результате ДТП пешеходу фельдшером кареты СМП была оказана медицинская помощь, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Также в Госавтоинспекции пояснили, что пешеход находился на дороге без цели ее перехода.

ДТПДТП в Орле и области 2021