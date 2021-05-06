В трех районах Орловской области фермеры завершили с посевом пшеницы

В Орловской области продолжаются полевые работы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В трех районах Орловской области аграрии завершили посев пшеницы. Весенние полевые работы продолжаются.

Пшеницу уже посеяли фермеры Ливенского, Сосковского и Дмитровского районов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. По данным на 4 мая, в 20 районах пшеницу еще продолжают высевать, в 22 в землю падают яровые и бобовые, в 8 районах сеют люпин.

Еще в 8 районах аграрии сеют подсолнечник, в 13 рапс. Началась и высадка картофеля с гречихой: на полях Орловского района. Также высевают такие культуры как рапс и свеклу. Помимо высадки растений фермеры проводят их подкормку удобрениями.