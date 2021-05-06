В День Победы музей-диорама Орла примет гостей бесплатно

В День Победы военно-исторический музей в Орле примет гостей бесплатно. Если вы задаетесь вопросом куда сходить 9 мая в Орле, то музей подготовил для каждого желающего мастер-классы и кинопоказ.

Музей представил праздничную афишу. В 12.00 гостей ждет мастер-класс "Бравый солдатик", в 13.00 мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки "День Победы", а в 14.00 еще один мастер-класс, на котором желающих научат создавать панно "Букет победителю".

Завершится день открытых дверей просмотром художественного фильма "Офицеры".

При посещении обязательно носить защитную маску - действуют ограничения по коронавирусу.

КОГДА? ГДЕ?

9 мая, с 12.00

ул. Нормандия-Неман, 1

(6+)

Куда еще сходить на 9 мая в Орле читайте в афише "Комсомолки".