В Орловской области полицейские рассказали Ветеранам, как уберечься от мошенников

В Орловской области полицейские рассказала Ветеранам как уберечься от мошенников. С участниками войны встретились участковые перед Днем Победы.

Ветеранов поздравили с наступающим праздником и побеседовали с ними, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

- Полицейские привели примеры наиболее распространенных схем, используемых злоумышленниками: например, когда на телефон поступает звонок и мошенники, представившись сотрудниками различных служб, просят сообщить им персональные данные, реквизиты банковских карт, коды, пароли, перевести или передать денежные средства, - рассказали в ведомстве.

Также пожилым людям рассказали о телефонном мошенничестве,о том, как не попасться на удочку обманщиков и что обязательно нужно сообщать о подобных вещах в полицию.